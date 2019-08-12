СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-12T10:56:01+03:00

В Нижневартовске открыт для движения новый участок дороги улицы Ленина. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске открыли новый участок улицы Ленина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова. Этот участок важен для города, так как новые микрорайоны продолжают активно застраиваться.

Как сообщили в администрации города, дорога позволит создать более комфортные условия проживания новоселам. Отрезок, протяженностью 643 метра, имеет шесть полос для движения автотранспорта, тротуары и велосипедные дорожки. Вдоль проезжей части и пешеходной зоны установлены современные опоры освещения. Кроме того, оборудовано 224 парковочных места, из них 34 для инвалидов.

Подрядчику удалось завершить работы на два месяца раньше. Изначально планировали сдать объект в октябре.

Дорога находится на гарантии в течение пяти лет. В случае возникновения каких-либо дефектов, подрядчик обязан будет их устранить.

Напомним, в этом году в Нижневартовске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать примерно 17,5 км. Для удобства жителей все они отмечены на новой интерактивной карте. Отслеживать проведение работ можно с помощью сервиса «Карта ремонта дорог (БКАД)», размещенного на портале главы города «Наш Нижневартовск».

ИСТОЧНИК KP.RU