2019-08-12T10:47:56+03:00
Происшествия

В Сургуте раскрыта кража велосипеда

Транспорт «ушёл» от подъезда дома
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте раскрыта кража велосипедаВ Сургуте раскрыта кража велосипедаФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается сезон краж велосипедов. Найти преступников удаётся не всегда, но на этот раз злоумышленник задержан.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 10 августа в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже 41-летний мужчина похитил велосипед «Format» стоимостью 15 тысяч рублей, припаркованный около подъезда одного из домов по улице Ивана Захарова. Похищенное изъято. В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и возбуждено уголовное дело.

А в Нижневартовске 11 августа у 20-летнего заявителя угнали автомобиль. Сотрудниками полиции установлен подозреваемый 14-летний подросток, совершивший угон автомобиля «ВАЗ-2114», припаркованного около дома по улице Омской. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 105 преступлений, раскрыто 68, из них: один факт причинения телесных повреждений, вымогательство, 3 угона, один факт мошенничества экономической направленности, 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 20 краж, в том числе четыре квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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