СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-12T10:35:59+03:00

В минувшие выходные в лесах Югры потерялись четыре человека. Фото с сайта pixabay.com

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа с наступлением ягодно-грибного сезона стали ежедневно теряться в лесу.

Так, по данным «Центроспас-Югории», 10 августа в Кондинский район выезжала поисковая, где в лесу вблизи с деревней Чантырья потерялась 64-летняя женщина. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали лесные дороги протяженностью 17 км. В результате поисков женщина обнаружена в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждалась, спасатели довезли пострадавшую до населенного пункта.

В этот же день в Нижневартовском районе спасатели выезжали в посёлок Варьеган, где требовалось оказать содействие в проведении поисковых мероприятий по розыску женщины. Прибыв к месту вызова, спасатели опросили родственников пропавшей, обследовали 21 км2 лесного массива и 50 км береговой линии реки Аган вниз по течению и обратно. Поиски результатов не дали.

В Октябрьском районе 11 августа поисковая группа выезжала на 10 км автодороги «Нягань – Уньюган», где в лесу потерялись два человека. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили автомобиль потерявшихся. При помощи звуковых сигналов, подаваемых спасателями, 57-летняя женщина и 65-летний мужчина вышли к автомобилю, находились в удовлетворительном состоянии, в медпомощи не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU