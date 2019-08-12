2019-08-12T10:21:51+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске состоится благотворительный футбольный турнир

Он пройдёт на стадионе «Югра-Атлетикс»
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоится благотворительный футбольный турнирВ Ханты-Мансийске состоится благотворительный футбольный турнирФото: Татьяна Коркина
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Футбольный турнир, посвященный памяти ханты-мансийского футболиста Данилы Сивкова, соберет 31 августа на поле открытого стадиона «Югра-Атлетикс» 32 сильнейшие команды региона. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

Турнир стартует в 10:00. В настоящий момент список команд еще формируется, поэтому принять участие в соревнованиях может любая команда, которая успеет пройти регистрацию. Этим турниром организаторы хотят поддержать семью своего друга, привить любовь к спорту у подрастающего поколения и показать, что такое настоящая дружба. Подробную информацию по вопросам участия и благотворительной помощи можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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