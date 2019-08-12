2019-08-12T09:58:17+03:00
Общество

В лесу с наркотиками задержан вартовчанин

У мужчины обнаружили гашиш
Алена Кульмухаметова
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В лесу с наркотиками задержан вартовчанин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ лесу с наркотиками задержан вартовчанин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Молодой мужчина с запрещёнными веществами был задержан накануне в Нижневартовске.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, проводя оперативно-профилактические мероприятия, направленные на поимку преступников занимающихся распространением наркотиков на территории города, наркополицейскими Нижневартовска в лесув районе МУП «Горводоканал» был задержан 26-летний мужчина.

При нём обнаруженовещество, запрещенное к легальному обороту. Результаты химической экспертизы показали, что изъятое признано наркотическим средством – гашишем общей массой 5,03 грамм.

Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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