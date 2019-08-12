В лесу с наркотиками задержан вартовчанин
Молодой мужчина с запрещёнными веществами был задержан накануне в Нижневартовске.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, проводя оперативно-профилактические мероприятия, направленные на поимку преступников занимающихся распространением наркотиков на территории города, наркополицейскими Нижневартовска в лесув районе МУП «Горводоканал» был задержан 26-летний мужчина.
При нём обнаруженовещество, запрещенное к легальному обороту. Результаты химической экспертизы показали, что изъятое признано наркотическим средством – гашишем общей массой 5,03 грамм.
Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU