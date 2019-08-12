СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-12T09:51:19+03:00

Житель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку. Фото с сайта Госавтоинспекции республики Башкортостан

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 17-летняя девушка, случилось накануне ночью в Зианчуринском районе республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По информации Госавтоинспекции, на четвёртом километре автодороги «Абзаново-Мухамедьяново» 22-летний житель Сургута, находящийся за рулём «Skoda Octavia», сбил 17-летнюю местную жительницу. Подросток от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой.

Водитель утверждает, что погибшая перебегала проезжую часть. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU