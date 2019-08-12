Житель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку
Подросток ночью оказалась на дороге
Житель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку. Фото с сайта Госавтоинспекции республики Башкортостан
Изменить размер текста:
Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 17-летняя девушка, случилось накануне ночью в Зианчуринском районе республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.
По информации Госавтоинспекции, на четвёртом километре автодороги «Абзаново-Мухамедьяново» 22-летний житель Сургута, находящийся за рулём «Skoda Octavia», сбил 17-летнюю местную жительницу. Подросток от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой.
Водитель утверждает, что погибшая перебегала проезжую часть. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU