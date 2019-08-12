2019-08-12T09:51:19+03:00
Происшествия

Житель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку

Подросток ночью оказалась на дороге
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку. Фото с сайта Госавтоинспекции республики БашкортостанЖитель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку. Фото с сайта Госавтоинспекции республики Башкортостан
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 17-летняя девушка, случилось накануне ночью в Зианчуринском районе республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По информации Госавтоинспекции, на четвёртом километре автодороги «Абзаново-Мухамедьяново» 22-летний житель Сургута, находящийся за рулём «Skoda Octavia», сбил 17-летнюю местную жительницу. Подросток от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой.

Водитель утверждает, что погибшая перебегала проезжую часть. В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте раскрыта кража велосипеда
В минувшие выходные в лесах Югры потерялись четыре человека
В Ханты-Мансийске состоится благотворительный футбольный турнир
В лесу с наркотиками задержан вартовчанин
Нижневартовск на пять дней останется без горячей воды
В Ханты-Мансийске общественники оценили качество ремонта дорог
Сургутянина дали срок за «минирование» школы
Жители Югры просят власти решить вопрос с парковками
В Югре спасатели за неделю эвакуировали 120 человек
В посёлке Пионерский из теплицы пропали деньги
В минувшие выходные в Югре в 20 ДТП пострадали 24 человека. Есть погибшие
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
Жители Ханты-Мансийска требуют пляж и скейт-парк
Погода в Югре 12 августа: сильные дожди и грозы
В Саранпауле отменили режим чрезвычайной ситуации
На зарядку и забег в День физкультурника вышли около тысячи сургутян
В Нижневартовске женщину будут судить за бутылку пива, проданную подростку
Житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы