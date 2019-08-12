2019-08-12T09:36:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске общественники оценили качество ремонта дорог

Все уклоны сделаны правильно
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске общественники оценили качество ремонта дорог. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске общественники оценили качество ремонта дорог. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Общественники приняли участие в приемке двух участков автомобильных дорог – на Ледовой и Ямской в Ханты-Мансийске. Ремонт проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комиссия оценила насколько качественно были исполнены мероприятия по обновлению дорожного полотна.

По словам исполняющего обязанности заместителя директора департамента городского хозяйства Алексея Мокроусова, проделан больший объем работ по замене дорожного полотна. Протяженность отремонтированного участка на улице Ледовой (от ул. Объездной до Ямской) составляет 950 м2, а на Ямской – от ул. Зеленодольской до Ледовой – 9074 м2. Все работы завершены в срок. Нанесена новая разметка. Обновлены бордюры, а также ликвидированы несанкционированные переходы в ограждениях разделительной полосы на улице Ямской, на пешеходных переходах выполнено понижение бордюрного камня.

Общественники остались удовлетворены ремонтом дорог.

- Прошел дождь. Мы не видим нигде луж, все уклоны сделаны правильно – значит «разбивать» ее не будет, минусов нет, – сказал участник общественной приемки.

Всего в 2019 году в Ханты-Мансийске планируется отремонтировать более 5,5 километров дорог, в прошлом году эта цифра составила 3,84 км. Сейчас работы ведутся на 18 участках, расположенных в различных частях города. Их ремонт будет завершен до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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