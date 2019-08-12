В Югре спасатели за неделю эвакуировали 120 человек
Спасатели Ханты-Мансийского автономного округа подвели итоги недели. Так, с 5 по 11 августа июня на территории Югры зарегистрировано 46 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены десять человек и 120 человек эвакуированы.
Как сообщает МЧС по ХМАО-Югре, объектами возгораний в большинстве случаев стали объекты жилого сектора, автомобили, дачи и хозяйственные постройки. Основные причины бытовых пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 8 транспортных средств и 38 строений. Травмы получили два человека.
Пожарно-спасательные подразделения 26 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU