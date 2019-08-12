В посёлке Пионерский из теплицы пропали деньги
Кражу денег из женской сумочки, оставленной без присмотра в теплице, раскрыли полицейские Советского района.
По информации УМВД ХМАО-Югры, в Советском районе 9 августа в отношении подростка 2001 года рождения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находясь в раздевалке тепличного хозяйства, расположенного в посёлке Пионерский, похитил из сумки заявительницы 11900 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие дни раскрыты 12 ранее зарегистрированных преступлений, из них: три факта причинения телесных повреждений, мошенничество и восемь краж. Один злоумышленник заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU