В посёлке Пионерский из теплицы пропали деньги

СЕГОДНЯ 08:34 2019-08-12T08:34:56+03:00

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Кражу денег из женской сумочки, оставленной без присмотра в теплице, раскрыли полицейские Советского района.

По информации УМВД ХМАО-Югры, в Советском районе 9 августа в отношении подростка 2001 года рождения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находясь в раздевалке тепличного хозяйства, расположенного в посёлке Пионерский, похитил из сумки заявительницы 11900 рублей. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыты 12 ранее зарегистрированных преступлений, из них: три факта причинения телесных повреждений, мошенничество и восемь краж. Один злоумышленник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU