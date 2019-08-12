В минувшие выходные в Югре в 20 ДТП пострадали 24 человека. Есть погибшие

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-12T07:58:29+03:00

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Два человека погибли и 24 пострадали, шесть из которых дети, в период с 9 по 11 августа в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего за эти дни зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 10 августа в 21:13 в поселке Приполярный Берёзовского района 33-летний водитель за рулём «ДЭУ» вылетел в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летняя пассажирка скончалась в карете «скорой».

Пассажирка "ДЭУ" скончалась в "скорой". Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

10 августа около пяти утра на улице Казамкина в городе Радужный 19-летний водитель за рулём «Шевролет» на большой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 40 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования и 13 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 76 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU