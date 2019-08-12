2019-08-12T07:58:29+03:00
Общество

В минувшие выходные в Югре в 20 ДТП пострадали 24 человека. Есть погибшие

Задержаны сорок пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
19-летний водитель погиб на месте ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры19-летний водитель погиб на месте ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Два человека погибли и 24 пострадали, шесть из которых дети, в период с 9 по 11 августа в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего за эти дни зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 10 августа в 21:13 в поселке Приполярный Берёзовского района 33-летний водитель за рулём «ДЭУ» вылетел в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летняя пассажирка скончалась в карете «скорой».

Пассажирка "ДЭУ" скончалась в "скорой". Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Пассажирка "ДЭУ" скончалась в "скорой". Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

10 августа около пяти утра на улице Казамкина в городе Радужный 19-летний водитель за рулём «Шевролет» на большой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 40 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования и 13 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 76 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте раскрыта кража велосипеда
В минувшие выходные в лесах Югры потерялись четыре человека
В Ханты-Мансийске состоится благотворительный футбольный турнир
В лесу с наркотиками задержан вартовчанин
Житель Сургута в Башкирии насмерть сбил юную девушку
Нижневартовск на пять дней останется без горячей воды
В Ханты-Мансийске общественники оценили качество ремонта дорог
Сургутянина дали срок за «минирование» школы
Жители Югры просят власти решить вопрос с парковками
В Югре спасатели за неделю эвакуировали 120 человек
В посёлке Пионерский из теплицы пропали деньги
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
Жители Ханты-Мансийска требуют пляж и скейт-парк
Погода в Югре 12 августа: сильные дожди и грозы
В Саранпауле отменили режим чрезвычайной ситуации
На зарядку и забег в День физкультурника вышли около тысячи сургутян
В Нижневартовске женщину будут судить за бутылку пива, проданную подростку
Житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы