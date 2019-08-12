2019-08-12T07:28:47+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска требуют пляж и скейт-парк

Они появятся до 2023 года
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска требуют построить пляж и скейт-паркЖители Ханты-Мансийска требуют построить пляж и скейт-паркФото: Татьяна Коркина
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Жители окружной столицы Югры написали губернатору округа Наталье Комаровой во время онлайн конференции югорчане в аккаунт в Инстаграм с вопросом: Когда будет построен скейт-парк в Ханты-Мансийске и пляж?

И.о. главы окружного центра Ирина Черкунова пояснила, что вода в реке Иртыш в районе города не соответствует нормативам, поэтому купание запрещено. Администрация города прорабатывает несколько вариантов, в том числе создание зоны летнего отдыха в районе детского сада «Сказка» в микрорайоне «Иртыш».

- Закончена подготовка градостроительной документации. Это многофункциональный комплекс, предполагающий обустройство открытых летних бассейнов, игровых зон, спортивных площадок, кафе и так далее. Сейчас работаем над привлечением инвесторов, реализация запланирована на следующий год, сказала она.

Возведение скейт-парка запланировано на 2023 год. Такой ответ не удовлетворил губернатора:

- Обратите внимание. Мы формируем зону для молодых людей, и у вас есть возможность разместить скейт-парк именно там. И это будет не 2023 год, а 2020-ый. Я настаиваю, - сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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