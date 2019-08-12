2019-08-12T06:58:04+03:00
Общество

Погода в Югре 12 августа: сильные дожди и грозы

Ветер восточных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 12 августа: сильные дожди и грозыПогода в Югре 12 августа: сильные дожди и грозыФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 12 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дождь различной интенсивности, по западным и северным районам сильный дождь, гроза. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+28 градусов, по северу +17,+22 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте солнечная без осадков погода. Ветер юго-восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +24 градусов.

В Нижневартовске ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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