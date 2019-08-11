В Саранпауле отменили режим чрезвычайной ситуации

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-11T14:32:53+03:00

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В сельском поселении Саранпауль Берёзовского района отменён режим чрезвычайной ситуации в связи со снижением уровня воды в реке Ляпин. Распоряжение принято главой сельского поселения Павлом Артеевым 9 августа. По информации правительства Югры, за последние сутки (с 10 августа) вода упала на полметра и продолжает снижение. На данный момент угрозы населению нет. В селе работает комиссия по определению ущерба, которая вынесет предложение по оказанию помощи из резервного фонда правительства уже в понедельник.

- Были подтоплены сенокосные угодья, то есть места, где традиционно косили для скота сено. Саранпауль и еще ряд территорий остались без сена. Помощь будет оказана по этому направлению, а также по восстановлению жилья, — сказал директор департамента гражданской защиты населения Югры Александр Некрасов.

ИСТОЧНИК KP.RU