2019-08-11T13:09:25+03:00
Общество

На зарядку и забег в День физкультурника вышли около тысячи сургутян

Горожан ждала обширная программа
Алена Кульмухаметова
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На зарядку и забег в День физкультурника вышли около тысячи сургутян. Фото с сайта администрации города в СургутеНа зарядку и забег в День физкультурника вышли около тысячи сургутян. Фото с сайта администрации города в Сургуте
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Более тысячи жителей Сургута вышли на зарядку и легкоатлетический забег в День физкультурника. Организаторы подготовили 20 спортивных, творческих, музыкальных и гастрономических площадок, которые работали до позднего вечера.

Как сообщили в администрации города Сургут, в полдень стартовала массовая фитнес-зарядка, «веселые старты» для детей, показательные выступления по парашютному спорту и конкурс «Хоккейные баталии». После обеда на лыжероллерной трассе прошел легкоатлетический забег на короткие и длинные дистанции. Их протяженность составила пять и десять километров для взрослых, 500 метров – для детей.

На основной сцене развернулся дэнс-батл «Хитовые танцы». Соревнования по армреслингу, мастер-классы по игре в шахматы и шашки, показательные выступления по каратэ организовали для любителей спорта. На параллельных площадках идут мероприятия для семей с детьми: рыцарский турнир, игры с аниматором, квесты и мастер-класс по блогерству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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