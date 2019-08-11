В Нижневартовске женщину будут судить за бутылку пива, проданную подростку
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается профилактическое мероприятие «Подросток». В его рамках стражи порядка посещают места скопления детей и проверяют магазины.
Накануне сотрудники полиции Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении продавца торгового павильона, которая продала алкоголь ребёнку.
Как уточнили в полиции ХМАО-Югры, 13-летний подросток свободно купил бутылку пива, документы у него никто не потребовал.
Установлено, что в 2017 году этот продавец уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была приговорена к оплате штрафа в размере 30.000 рублей. Однако требование суда не исполнила.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU