СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-11T10:37:55+03:00

В Нижневартовске женщину будут судить за бутылку пива, проданную подростку. Фото с сайта pixabay.com

Паспорт у покупателя продавец не спросила

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается профилактическое мероприятие «Подросток». В его рамках стражи порядка посещают места скопления детей и проверяют магазины.

Накануне сотрудники полиции Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении продавца торгового павильона, которая продала алкоголь ребёнку.

Как уточнили в полиции ХМАО-Югры, 13-летний подросток свободно купил бутылку пива, документы у него никто не потребовал.

Установлено, что в 2017 году этот продавец уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была приговорена к оплате штрафа в размере 30.000 рублей. Однако требование суда не исполнила.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU