Житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы
Инцидент произошёл 7 августа в Москве на станции «Кузнецкий мост». Об этом сообщает группа «ЧП/Югорска и Советского района» в соцсети ВКонтакте.
Известно, что житель Югорска хотел покончить с собой и бросился под колеса приближающегося электропоезда, но немного не рассчитал и, пробив стекло поезда, залетел в кабину к машинисту.
- Зовут парня Александр, он полгода находился в реабилитационном центре, где лечился от наркозависимости, - сообщает администратор группы. Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень с перрона прыгает в двигающийся поезд и разбивается окно. На втором видео, которое редакция не может опубликовать по этическим причинам, молодой человек лежит на полу в кабине машинистов на спине и корчится от боли.
В результате Александр получил несколько повреждений различной степени тяжести, но смог выжить.
На видео попал момент, как житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU