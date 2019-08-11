2019-08-11T08:27:32+03:00
Происшествия

Житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы

Мужчина остался жив [видео]
Алена Кульмухаметова
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Житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы. Фото с сайта pixabay.comЖитель Югорска бросился под поезд в метро Москвы. Фото с сайта pixabay.com
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Инцидент произошёл 7 августа в Москве на станции «Кузнецкий мост». Об этом сообщает группа «ЧП/Югорска и Советского района» в соцсети ВКонтакте.

Известно, что житель Югорска хотел покончить с собой и бросился под колеса приближающегося электропоезда, но немного не рассчитал и, пробив стекло поезда, залетел в кабину к машинисту.

- Зовут парня Александр, он полгода находился в реабилитационном центре, где лечился от наркозависимости, - сообщает администратор группы. Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень с перрона прыгает в двигающийся поезд и разбивается окно. На втором видео, которое редакция не может опубликовать по этическим причинам, молодой человек лежит на полу в кабине машинистов на спине и корчится от боли.

В результате Александр получил несколько повреждений различной степени тяжести, но смог выжить.

На видео попал момент, как житель Югорска бросился под поезд в метро Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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