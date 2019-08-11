2019-08-11T05:51:23+03:00
Общество

Погода в Югре 11 августа: теплый день с дождями

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 11 августа: теплый день с дождями. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 11 августа: теплый день с дождями. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 11 августа в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, по западу умеренный, по крайнему западу сильный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +19 градусов, местами +20,+25 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +19 градусов.

В Сургуте преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный, юго-восточный, восточный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +19 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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