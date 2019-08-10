В Сургуте впервые появятся велозона и амфитеатр

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-10T14:47:22+03:00

Обновленная набережная в Сургуте откроется для горожан уже в этом году. Фото с сайта администрации города Сургут

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На набережной реки Сайма в районе Сургутского государственного университета появится первая в Сургуте велозона и амфитеатр. Обновленная набережная в Сургуте откроется для горожан уже в этом году.

Строители уже демонтировали старое бетонное покрытие вдоль Саймы в районе СурГУ, готовят территорию к укладке тротуаров и велодорожек. В планах у подрядчика – установить систему современного освещения, декоративное ограждение с подсветкой.

Отдельная велосипедная зона – новинка для Сургута. Среди других преимуществ проекта – скейтбоул для экстремальных видов спорта, зоны отдыха с защитой от ветра, площадка с тренажерами, скамейки-«валуны», конструкция на воде «тетрис» и детские игровые комплексы. Впервые в городе построят амфитеатр.

Проект предусматривает размещение разноуровневых скамеек с зелеными зонами. Для удобства маломобильных групп населения в амфитеатре установят спуски, поручни и тактильную плитку. При проектировании объекта был учтен опыт формирования общественных пространств международного и российского уровня, в том числе парка «Зарядье» и центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Благоустройство территории в районе СурГУ проходит в три этапа. В следующем году планируется обустройство участка около храма святой мученицы Татианы. «Малые архитектурные формы в стиле «лофт» поддержат молодежный, креативный образ набережной. Пространство предназначено не только для отдыха. Также предусмотрены места для комфортной работы.

В перспективе набережная в центре города станет местом притяжения сургутян, где каждый сможет найти себе занятие по душе. На строительство набережной направлено более 170 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU