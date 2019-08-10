В Нягани за кражу задержали пьяного рецидивиста
В дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от жительницы города о том, что из принадлежащего ей подсобного помещения похищены электроинструменты и две электрические катушки. Общий ущерб составил 27500 рублей.
Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель города. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что сидел и пил алкоголь, когда горячительное и деньги закончились, он решил обокрасть соседа. Повредив дверь постройки, злоумышленник проник внутрь и похитил электроинструменты и две электрические катушки. Затем рецидивист сбыл имущество, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU