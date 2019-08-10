2019-08-10T11:42:04+03:00
Происшествия

В Нягани за кражу задержали пьяного рецидивиста

Мужчина обокрал соседку
Алена Кульмухаметова
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В Нягани за кражу задержали пьяного рецидивиста. Фото с сайта pixabay.comВ Нягани за кражу задержали пьяного рецидивиста. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Нягани поступило заявление от жительницы города о том, что из принадлежащего ей подсобного помещения похищены электроинструменты и две электрические катушки. Общий ущерб составил 27500 рублей.

Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель города. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что сидел и пил алкоголь, когда горячительное и деньги закончились, он решил обокрасть соседа. Повредив дверь постройки, злоумышленник проник внутрь и похитил электроинструменты и две электрические катушки. Затем рецидивист сбыл имущество, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Злоумышленник задержан, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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