2019-08-10T11:13:42+03:00
Общество

В Сургуте на День физкультурника перекрыты дороги

Изменится маршрут автобуса № 19
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на День физкультурника перекрыты дорогиВ Сургуте на День физкультурника перекрыты дороги
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В День физкультурника в Сургуте ограничили движение автотранспорта. 10 августа с 10:00 до 23:00 часов перекроют одну полосу движения транспорта по Югорскому тракту (со стороны Спортядра в мкрн 35А).

Движение ограничат на участке от перекрёстка с улицей Флегонта Показаньева до разворотной площадки на Югорском тракте. Также, по информации городской администрации, на время перекрытия изменится маршрут автобуса № 19 «Больничный комплекс – магазин «Москва». Общественный транспорт будет передвигаться по укороченной схеме: от остановки «Больничный комплекс» по ул. Флегонта Показаньева, Югорскому тракту (остановка «Югорский тракт») и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

В этот же день с 21:00 до 22:30 экипажи ГИБДД будут поэтапно перекрывать движение автотранспорта в городе в связи с проведением велопробега по маршруту: Югорский тракт («Спортивное ядро» в микрорайоне 35А) – ул. Никольская – ул. Дзержинского – проспект Ленина– площадь Сургутского государственного университета. Автобусы будут следовать за участниками велопробега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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