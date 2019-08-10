СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-10T08:30:34+03:00

Более 2,5 миллионов рублей потеряли жители Югры, скачав программу удалённого доступа. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Полиция Югры все чаще стала фиксировать дистанционные преступления, в результате которых пользователи теряют пароли для учётных записей и банковских данных.

Злоумышленники под разными предлогами предлагают гражданам установить на своем устройстве программы удаленного доступа, такие как «AnyDesk», «TeamViewer quick support» и «Add-On: Huawei (b)».

Так, жителю Югры позвонил неизвестный и представился сотрудником службы по возврату денежных средств. Так как заявитель ранее участвовал в играх на бирже, где проиграл 250 долларов США, то звонок не вызвал у него подозрений.

Звонивший убедил пострадавшего установить программу «AnyDesk», после чего получил доступ к банковским картам заявителя. Таким образом, мужчина лишился в общей сложности около 13 тысяч рублей.

Еще одна югорчанка лишилась 11700 рублей, когда позвонивший ей неизвестный мужчина представился сотрудником брокерской фирмы и предложил поучаствовать в бинарных опционах. Женщина согласилась и по указанию злоумышленника также установила приложение, в котором зарегистрировалась и ввела свои персональные данные и дынные своей банковской карты. После чего, ей пришло оповещение о снятии с банковской карты денег.

59-летняя жительница Нягани лишилась 2,5 миллионов рублей. Позвонивший ранее неизвестный ей мужчина представился финансовым аналитиком и сообщил о возможности заработать хорошие деньги на криптовалюте, делая ежедневно ставки на финансовой платформе. Для этого необходимо было скачать и установить три программы, одна из которых «AnyDesk».

Скачав и зарегистрировавшись в программе, женщина сообщила звонившему все запрашиваемые данные.

После установки данных программ на своем компьютере, мошенники получили удаленный доступ к компьютеру заявительницы. Для извлечения прибыли ежедневно на протяжении месяца пострадавшая вкладывала деньги в покупку биткоинов, в скаченной программе после пополнения счета отражался ее баланс. Сумму, которую необходимо было вложить, пострадавшей сообщал злоумышленник. Когда закончились сбережения, женщина взяла кредит в сумме 1,5 миллиона рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела, принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU