2019-08-10T05:52:09+03:00
Общество

Погода в Югре 10 августа: дожди и грозы

Прояснение возможно только к вечеру
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 10 августа: дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 10 августа: дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В субботу 10 августа в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой, по востоку умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, местами +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте переменная облачность, грозы и дожди. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +17 градусов.

В Нижневартовске с утра облачная погода, дожди, гроза, к вечеру прояснение. Ветер южный, юго-западный, северо-западный1-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 2,5 миллионов рублей потеряли жители Югры, скачав программу удалённого доступа
В выходные в Нижневартовске частично перекроют движение на участке улицы Индустриальная
В Когалыме у десятой школы очищена ливневая канализация
В Нижневартовске устанавливают ограждения из мусора
В Сургуте стартует проект «ВелоТочка»
В Нефтеюганске задержана гостья, которая выкрала золото на 200 тысяч рублей
На фестивале спортивной рыбалки в Ханты-Мансийске будут зажигать рок-группы
Когалым посетили участники полевой школы «Путь к Северу»
Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября
Богослужения в Курбан-Байрам в Нижневартовске начнутся в семь утра
Владельца «БМВ» из Ханты-Мансийска развели мошенники из соцсети
Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира
Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам
Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратуры
В Ханты-Мансийске строят три парковки