СЕГОДНЯ 05:52 2019-08-10T05:52:09+03:00

Погода в Югре 10 августа: дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.com

Прояснение возможно только к вечеру

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В субботу 10 августа в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой, по востоку умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, местами +11,+16 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте переменная облачность, грозы и дожди. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +17 градусов.

В Нижневартовске с утра облачная погода, дожди, гроза, к вечеру прояснение. Ветер южный, юго-западный, северо-западный1-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU