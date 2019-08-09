2019-08-09T15:51:25+03:00
Общество

В выходные в Нижневартовске частично перекроют движение на участке улицы Индустриальная

Горожан просят заранее планировать свой маршрут
Алена Кульмухаметова
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В выходные в Нижневартовске частично перекроют движение на участке улицы Индустриальная. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ выходные в Нижневартовске частично перекроют движение на участке улицы Индустриальная. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания улично-дорожной сети города. Дорожные службы предупреждают, что в ночь с 9 на 10 августа будет частично перекрыто движение на участке дороги по улице Индустриальной в створе улиц Ленина – 2П-2 с организацией реверсивного движения. В случае неблагоприятных погодных условий срок перекрытия дороги может быть увеличен.

Вартовчан и гостей города просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Добавим, что ранее в связи с проведением ремонтных работ по улице Интернациональной (нечетная сторона) с 8 августа до окончания работ перекрыта по полосам участка дороги в створе улиц Нефтяников – Северная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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