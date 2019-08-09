В выходные в Нижневартовске частично перекроют движение на участке улицы Индустриальная
В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания улично-дорожной сети города. Дорожные службы предупреждают, что в ночь с 9 на 10 августа будет частично перекрыто движение на участке дороги по улице Индустриальной в створе улиц Ленина – 2П-2 с организацией реверсивного движения. В случае неблагоприятных погодных условий срок перекрытия дороги может быть увеличен.
Вартовчан и гостей города просят заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
Добавим, что ранее в связи с проведением ремонтных работ по улице Интернациональной (нечетная сторона) с 8 августа до окончания работ перекрыта по полосам участка дороги в створе улиц Нефтяников – Северная.
ИСТОЧНИК KP.RU