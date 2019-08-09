В Когалыме у десятой школы очищена ливневая канализация
Цоколь здания школы №10 в Когалыме больше не будет затапливаться во время ливневых дождей. Работы по очистке ливневой канализации возле здания завершены.
Напомним, проблема с так называемой «ливневкой» у десятой школы существует практически с момента постройки здания.
- Ливневая канализация во время сильных дождей не справляется с большим количеством воды и происходит затопление цокольного этажа школы, - рассказывает исполняющий обязанности директора школы Узлипат Багатырова. - Очередное такое затопление произошло этим летом. Канализация очищена. Недавний дождь показал, что работы проведены качественно, в наши помещения вода не проникла.
По словам генерального директора «Горводоканал» Александра Шекеты, такая ситуация сложилась ввиду того, что часть выпусков для воды оказалась забетонированной либо засыпанной строительным мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU