СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-09T15:42:49+03:00

В Когалыме у десятой школы очищена ливневая канализация. Фото с сайта администрации города Когалым

Лужи больше не будут скапливаться

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Цоколь здания школы №10 в Когалыме больше не будет затапливаться во время ливневых дождей. Работы по очистке ливневой канализации возле здания завершены.

Напомним, проблема с так называемой «ливневкой» у десятой школы существует практически с момента постройки здания.

- Ливневая канализация во время сильных дождей не справляется с большим количеством воды и происходит затопление цокольного этажа школы, - рассказывает исполняющий обязанности директора школы Узлипат Багатырова. - Очередное такое затопление произошло этим летом. Канализация очищена. Недавний дождь показал, что работы проведены качественно, в наши помещения вода не проникла.

По словам генерального директора «Горводоканал» Александра Шекеты, такая ситуация сложилась ввиду того, что часть выпусков для воды оказалась забетонированной либо засыпанной строительным мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU