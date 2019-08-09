В Нижневартовске устанавливают ограждения из мусора

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-09T15:31:08+03:00

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В Нижневартовске до конца августа бригады сотрудников должны завершить работу по установке вблизи пешеходных переходов ограждений. Всего на улицах Нижневартовска подрядчикам предстоит установить 9,5 км. ограждений.

Директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Виталий Проскуряков рассказал, что в этом году используется полимерное ограждение. Оно производится из вторсырья: пластиковых бутылок, пробок, канистр и так далее. В случае если произойдет дорожно-транспортное происшествие, и автомобиль врежется в это ограждение, оно просто слетит с петель, таким образом, оно будет целым, а машина получит меньше повреждений.

По мнению экспертов, серый цвет ограждений не будет сливаться с одеждой пешеходов, таким образом, прогуливающиеся вартовчане станут заметнее для водителей. Это должно повысить безопасность вблизи как регулируемых, так и нерегулируемых пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU