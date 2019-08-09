В Сургуте стартует проект «ВелоТочка»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-09T15:20:31+03:00

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На спортядре Сургута команда веломастерской «LoVelo» 10 августа представит проект #ВелоТочка. Это мобильная экспресс-мастерская с металлической конструкцией, на которую в случае поломки устанавливается велосипед, и необходимым инструментом для несложного самостоятельно ремонта.

Как сообщает официальный представитель федерации велоспрота Югры Алексей Ибашев, велосипедный спорт в Сургуте сейчас активно развивается. На улицах много велосипедистов. Для их удобства и был разработан проект «ВелоТочка». С его открытием у сургутян всегда будет возможность самостоятельно выполнить мелкий ремонт. Например, чтобы подтянуть колесо, больше не придется ехать в мастерскую. Теперь это можно сделать самому. Конструкция оборудована насосом и ключами.

В перспективе ребята из «LoVelo» планируют установить пять экспресс-мастерских на территории городских парков, где сургутяне проводят много времени. Конструкции точно появятся в парке «За Саймой» и «Кедровом Логе». Остальные площадки пока уточняются. В социальных сетях сургутяне положительно отнеслись к идее и с нетерпением ждут запуска проекта. «ВелоТочки» будут находиться в самых популярных местах Сургута, где катаются велосипедисты.

ИСТОЧНИК KP.RU