СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-09T14:50:27+03:00

На фестивале спортивной рыбалки в Ханты-Мансийске будут зажигать рок-группы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Через две недели территория Югорского рыбоводного завода в Ханты-Мансийске станет площадкой проведения первого фестиваля спортивной и любительской рыбалки «Клёвый берег».

Организаторы обещают, что мероприятие объединит участников – профессионалов и любителей - со всей России. Организаторы подготовили развлечения не только для рыбаков и их семей, но и для молодежи и поклонников хард-н-хеви и хеви-метал. Зажигать публику на фестивале станут рок-группы «Викотн» и «Тех.Отдел».

Группа «Тех.Отдел» из города Сургута более пяти лет исполняет классический рок. В ее репертуаре – инструментальная музыка современных известных гитаристов: Joe Satriani, Steve Vai, Gary Moore, Carlos Santana и других, а также хиты таких известных групп, как Queen, Scorpions, AC/DС, Pink Floid, Ария, Рондо и многие другие.

«Виконт» – гости из Перми. Музыканты исполняют песни Manowar, Iron Maiden, «Арии» и многих других групп в стиле хард-н-хеви, хеви-метал. В репертуаре группы есть и песни собственного сочинения. В настоящее время пермяки готовятся к выходу четвертого студийного альбома.

Концерт рок-групп состоится с 18:00 до 22:00 и станет завершением первого дня Фестиваля.

Напомним, 24 августа с 09:30 до 18:00 в программе фестиваля «Клевый берег» запланированы выступления творческих коллективов, флэш-мобы, конкурсы, мастер-классы и торжественная церемония награждения победителей любительских соревнований по рыбной ловле. 25 августа, с 08:00 до 14:30, пройдут соревнования на Кубок Югры по рыбной ловле спиннингом, состоятся выступление творческих коллективов и мастер-классы. Участие в фестивале бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU