2019-08-09T14:28:26+03:00
Общество

Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября

Осенью там же посадят ели
Алена Кульмухаметова
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Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября. Фото с сайта администрации города СургутВечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября. Фото с сайта администрации города Сургут
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Вечный огонь в Сургуте вновь зажгут к 1 сентября. Об этом сообщает администрация города.

Огонь был потушен в связи с началом ремонтных работ. Территорию Мемориала Славы приводят в порядок к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Реставрацию всего комплекса планируют завершить в конце октября.

Известно, что ремонт Мемориала Славы пройдет в два этапа. Сначала заменят гранитные плиты вокруг стелы и Вечного огня. В ходе второго этапа отреставрируют 16 памятных плит с именами фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны.

В ближайшее время управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности планирует также провести техническое освидетельствование газовой установки, а осенью посадить на территории Мемориала Славы 10 елей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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