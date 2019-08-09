СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-09T13:58:50+03:00

Богослужения в Курбан-Байрам в Нижневартовске начнутся в семь утра. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В субботу 11 августа мусульмане отметят один из главных религиозных праздников Курбан-байрам, символизирующий окончание хаджа - мусульманского паломничества в Мекку. Праздник отмечается спустя 70 дней после празднования Уразы-байрам.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, в этот день в мечетях города пройдут праздничные богослужения. Начало в семь часов.

Совершить праздничную молитву можно по следующим адресам: улица Лопарева, 60 (махалля №1); улица Мусы Джалиля, 2/2 (махалля №2).

Для обеспечения безопасности граждан при входе в мечети будут установлены арочные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр граждан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU