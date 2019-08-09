СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-09T13:53:39+03:00

Владельца «БМВ» из Ханты-Мансийска развели мошенники из соцсети. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 23-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что неизвестный в социальной сети «ВКонтакте», под предлогом продажи двигателя внутреннего сгорания на автомобиль марки «БМВ» ввел в заблуждение заявителя. После того, как пострадавший перевел 45000 рублей, продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Только с начала года полицейские Ханты-Мансийска зафиксировали около 200 сообщений о мошенничестве. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, в социальных сетях выступают от лица друзей или родственников, предлагают товары по заниженным ценам или настаивают на предоплате посредством переводов с карты на карту.

ИСТОЧНИК KP.RU