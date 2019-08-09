Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-09T13:31:12+03:00

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Забытые нерадивыми владельцами автомобили не только несут опасность для детей, занимают парковочные места, мешают спецтехнике, но и портят вид города Когалым. Горожан власти призывают убрать автохлам с улиц.

В городской администрации отметили, что поддержание эстетического состояния придомовых территорий – ответственность не только управляющих компаний, но и каждого жителя Когалыма.

Добавим, что на территории города Когалыма действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях», статьей 29 которого установлена административная ответственность за хранение разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов.

Нарушение установленной нормы влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

За два первых летних месяца этого года административной комиссией города Когалыма к ответственности за хранение разукомплектованных транспортных средств привлечено четыре жителя нашего города, всем им вынесены предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU