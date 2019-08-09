2019-08-09T13:31:12+03:00
Общество

Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам

За брошенные автомобили будут штрафовать
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам. Фото с сайта администрации города КогалымВласти Когалыма просят убрать горожан автохлам. Фото с сайта администрации города Когалым
Изменить размер текста:

Забытые нерадивыми владельцами автомобили не только несут опасность для детей, занимают парковочные места, мешают спецтехнике, но и портят вид города Когалым. Горожан власти призывают убрать автохлам с улиц.

В городской администрации отметили, что поддержание эстетического состояния придомовых территорий – ответственность не только управляющих компаний, но и каждого жителя Когалыма.

Добавим, что на территории города Когалыма действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об административных правонарушениях», статьей 29 которого установлена административная ответственность за хранение разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов.

Нарушение установленной нормы влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

За два первых летних месяца этого года административной комиссией города Когалыма к ответственности за хранение разукомплектованных транспортных средств привлечено четыре жителя нашего города, всем им вынесены предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фестивале спортивной рыбалки в Ханты-Мансийске будут зажигать рок-группы
Когалым посетили участники полевой школы «Путь к Северу»
Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября
Богослужения в Курбан-Байрам в Нижневартовске начнутся в семь утра
Владельца «БМВ» из Ханты-Мансийска развели мошенники из соцсети
Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира
Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратуры
В Ханты-Мансийске строят три парковки
В Сургуте восемь продавцов стали уголовниками за продажу пива подросткам
Для юных когалымчан открыта новая детская площадка
Югорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег
Ремонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября
В Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля
Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки
Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма
Спортом будут заниматься более половины жителей Югры
Более 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникам
Жителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест»
Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам всего за сутки
В Югре комиссии начали проверку школ к учебному году
Вартовчанин подговорил подростка украсть для него пива
На время этапа Кубка Мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске перекроют дороги
Сбербанк начал работать с новой валютой - китайскими юанями
Кондинские полицейские вывели из леса старушку с грибами
Летний кинозал посетили около двухсот сургутян
Жительнице Когалыма грозит три года тюрьмы за «приют» мигрантов
В микрорайоне № 39 Сургута идет подготовка к строительству новой школы
В минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека