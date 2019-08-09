2019-08-09T13:00:21+03:00
Общество

Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратуры

Женщине предоставили жильё
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратурыСургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратурыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сургутянка с больным сыном по решению суда получит квартиру вне очереди. Это стало возможным после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, жительница Сургута проживает в квартире жилой площадью чуть более 16 квадратных метров вместе с сыном. Молодой человек страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание граждан в одной квартире невозможно, в связи с чем с 2017 года состоит на учете граждан в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Администрация города отказала предоставить заявительнице и ее больному сыну жилое помещение, мотивируя тем, что квартирой они будут обеспечены в порядке очередности, исходя из даты постановки на учет.

Однако семья включена в список внеочередников.

Прокурор города обратился в суд с требованием к администрации о предоставлении семье вне очереди благоустроенного жилого помещения. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фестивале спортивной рыбалки в Ханты-Мансийске будут зажигать рок-группы
Когалым посетили участники полевой школы «Путь к Северу»
Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября
Богослужения в Курбан-Байрам в Нижневартовске начнутся в семь утра
Владельца «БМВ» из Ханты-Мансийска развели мошенники из соцсети
Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира
Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам
В Ханты-Мансийске строят три парковки
В Сургуте восемь продавцов стали уголовниками за продажу пива подросткам
Для юных когалымчан открыта новая детская площадка
Югорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег
Ремонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября
В Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля
Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки
Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма
Спортом будут заниматься более половины жителей Югры
Более 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникам
Жителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест»
Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам всего за сутки
В Югре комиссии начали проверку школ к учебному году
Вартовчанин подговорил подростка украсть для него пива
На время этапа Кубка Мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске перекроют дороги
Сбербанк начал работать с новой валютой - китайскими юанями
Кондинские полицейские вывели из леса старушку с грибами
Летний кинозал посетили около двухсот сургутян
Жительнице Когалыма грозит три года тюрьмы за «приют» мигрантов
В микрорайоне № 39 Сургута идет подготовка к строительству новой школы
В минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека