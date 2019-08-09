СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-09T13:00:21+03:00

Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратуры Фото: Татьяна Коркина

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Сургутянка с больным сыном по решению суда получит квартиру вне очереди. Это стало возможным после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, жительница Сургута проживает в квартире жилой площадью чуть более 16 квадратных метров вместе с сыном. Молодой человек страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание граждан в одной квартире невозможно, в связи с чем с 2017 года состоит на учете граждан в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Администрация города отказала предоставить заявительнице и ее больному сыну жилое помещение, мотивируя тем, что квартирой они будут обеспечены в порядке очередности, исходя из даты постановки на учет.

Однако семья включена в список внеочередников.

Прокурор города обратился в суд с требованием к администрации о предоставлении семье вне очереди благоустроенного жилого помещения. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU