2019-08-09T12:51:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске строят три парковки

К концу сентября новый объект благоустройства будет сдан в эксплуатацию
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске строят три парковки. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске строят три парковки. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Три автомобильные стоянки будут организованы по улицам Свердлова, напротив службы социальной поддержки населения, Луговая, в районе школы №2, и по Самаровской, 1.

Строительство двух из них, на улице Луговой и Свердлова, уже началось. Так, например, на Свердлова, парковка планируется на 130 машиномест, уже осуществлена планировка и отсыпка участка, в настоящее время уже завозятся материалы, необходимые для того, чтобы приступить к асфальтоукладке.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, выбор мест для организации автомобильных парковок происходил с учетом мнения горожан.

- В адрес администрации города поступали обращения о том, что возле здания по адресу ул. Мира, д. 34, в котором располагается служба социальной поддержки населения и региональное отделение Пенсионного фонда РФ недостаточно парковочных мест, не говоря уже о парковочных местах для специальных автотранспортных средств инвалидов, – проинформировал исполняющий обязанности заместителя директора департамента городского хозяйства Алексей Мокроусов.

На новых площадках для парковки автомобилей будет проведен полный комплекс работ по благоустройству. Здесь предусмотрят парковочные места для инвалидов, обустроят пешеходные дорожки, газоны, а также установят дополнительное освещение, скамейки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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