СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-09T12:43:48+03:00

В Сургуте восемь продавцов стали уголовниками за продажу пива подросткам. Фото с сайта pixabay.com

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Во время проведения профилактического мероприятия «Подросток» сотрудники полиции Сургута выявили факт продажи алкогольной продукции 15-летней девушке.

Накануне днём в одном из продуктовых магазинов по улице Мелик-Карамова продавец реализовал пиво подростку, не спросив документы.

Стоит отметить, что ранее этот продавец уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное действие по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ему был назначен штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, мужчина был предупрежден о наступлении уголовной ответственности за повторную реализацию алкоголя подросткам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Продавцу грозит крупный штраф.

С начала года в полиции Сургута возбуждено восемь уголовных дел по вышеуказанной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU