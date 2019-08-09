В Сургуте восемь продавцов стали уголовниками за продажу пива подросткам
Во время проведения профилактического мероприятия «Подросток» сотрудники полиции Сургута выявили факт продажи алкогольной продукции 15-летней девушке.
Накануне днём в одном из продуктовых магазинов по улице Мелик-Карамова продавец реализовал пиво подростку, не спросив документы.
Стоит отметить, что ранее этот продавец уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное действие по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ему был назначен штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, мужчина был предупрежден о наступлении уголовной ответственности за повторную реализацию алкоголя подросткам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Продавцу грозит крупный штраф.
С начала года в полиции Сургута возбуждено восемь уголовных дел по вышеуказанной статье.
ИСТОЧНИК KP.RU