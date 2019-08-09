СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-09T12:35:57+03:00

Для юных когалымчан открыта новая детская площадка. Фото с сайта администрации города Когалым

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Новая игровая детская площадка в левобережной части города Когалым появилась по улице Набережная, д. 13. Построить комплекс для детей просили сами жильцы дома.

Они сообщили, что при сносе ветхих домов прежняя площадка была демонтирована, новые дома построены, а площадку не восстановили и оказалось, что детям просто негде играть.

Открытие нового объекта для детского досуга стало для ребят и их родителей настоящим праздником с музыкой, играми и сладким угощением.

В планах - возведение новых детских и спортивных площадок, а площадка по ул. Набережная, д.13 будет дополнена игровым и спортивным оборудованием, архитектурными формами, обязательным пунктом благоустройства станет озеленение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU