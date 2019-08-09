2019-08-09T11:50:46+03:00
Общество

Югорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег

Мужчина трижды совершил переводы
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег. Фото с сайта pixabay.com
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В полицию Югорска обратился 43-летний местный житель с сзаявлениме. Что стал жетрвой мошенников.

Полицейским мужчина рассказал, что хотел взять в банке кредит в размере 350 тысяч рублей.

В сети Интернет заявитель нашел выгодные ставки по кредиту и заполнил заявку. После чего, ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником одного из банков Москвы и сообщила, что кредит одобрен. Однако для того, чтобы открыть банковский счет, мужчине необходимо было перевести комиссию в сумме шести тысяч рублей. Кроме того, югорчанину также необходимо оплатить 6600 рублей за то, чтобы представитель банка приехал в Югорск для заключения договора.

Далее мужчине перезвонил сотрудник службы безопасности банка и пояснил, что нужно застраховать свою жизнь в размере 10 процентов от суммы кредита. После звонивший сообщил, что оплата не прошла и необходимо повторить платеж, что потерпевший и сделал. Вскоре югорчанину перезвонил специалист из финансового отдела и попросил произвести еще один платеж в размере 19 тысяч рублей за привязку кредитной карты к счету владельца.

У югорчанина возникли сомнения по поводу того, что он разговаривает с мошенниками, но сотрудник банка заверил потерпевшего, что данная кредитная организация находится на рынке уже 10 лет и, что в последующем все деньги вернутся на его счет.

Общая сумма ущерба составила 68 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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