СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-09T11:44:42+03:00

Ремонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В доме №5-А по улице Спортивной в Нижневартовске продолжаются работы по реконструкции кровли. Завершить ремонт планируют до 30 сентября.

Как сообщили в городской администрации, после восстановления кровли начнется капитальный ремонт квартир и подъездов.

Напомним, что возгорание кровли дома по адресу: улица Спортивная, 5-А, в Нижневартовске произошло 1 июля. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Никто из жильцов не пострадал.

С 1 июля 2019 года в связи с пожаром был введен режим ЧС муниципального характера на территории седьмого микрорайона, что позволило в оперативном режиме принимать меры по ликвидации последствий. 8 августа режим ЧС снят.

Ранее с вартовчанами встретились губернатор Югры Наталья Комарова и глава города Василий Тихонов. Каждой семье, в соответствии с распоряжением руководителя округа, за счет средств резервного фонда направлена единовременная материальная помощь. Помимо этого, денежные выплаты произведены из бюджета Нижневартовска. Помощь оказывают также предприниматели города.

ИСТОЧНИК KP.RU