2019-08-09T11:44:42+03:00
Общество

Ремонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября

Погорельцам оказывают помощь предприниматели
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ремонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября. Фото с сайта администрации города НижневартовскРемонт кровли в сгоревшей пятиэтажке в Нижневартовске завершится 30 сентября. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В доме №5-А по улице Спортивной в Нижневартовске продолжаются работы по реконструкции кровли. Завершить ремонт планируют до 30 сентября.

Как сообщили в городской администрации, после восстановления кровли начнется капитальный ремонт квартир и подъездов.

Напомним, что возгорание кровли дома по адресу: улица Спортивная, 5-А, в Нижневартовске произошло 1 июля. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Никто из жильцов не пострадал.

С 1 июля 2019 года в связи с пожаром был введен режим ЧС муниципального характера на территории седьмого микрорайона, что позволило в оперативном режиме принимать меры по ликвидации последствий. 8 августа режим ЧС снят.

Ранее с вартовчанами встретились губернатор Югры Наталья Комарова и глава города Василий Тихонов. Каждой семье, в соответствии с распоряжением руководителя округа, за счет средств резервного фонда направлена единовременная материальная помощь. Помимо этого, денежные выплаты произведены из бюджета Нижневартовска. Помощь оказывают также предприниматели города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фестивале спортивной рыбалки в Ханты-Мансийске будут зажигать рок-группы
Когалым посетили участники полевой школы «Путь к Северу»
Вечный огонь на Мемориале Славы в Сургуте зажгут к 1 сентября
Богослужения в Курбан-Байрам в Нижневартовске начнутся в семь утра
Владельца «БМВ» из Ханты-Мансийска развели мошенники из соцсети
Югра отмечает День коренных и малочисленных народов мира
Власти Когалыма просят убрать горожан автохлам
Сургутянка ютилась с тяжело больным сыном на 16 «квадратах» до вмешательства прокуратуры
В Ханты-Мансийске строят три парковки
В Сургуте восемь продавцов стали уголовниками за продажу пива подросткам
Для юных когалымчан открыта новая детская площадка
Югорчанин ради кредита в 350 тысяч лишился собственных денег
В Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля
Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки
Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма
Спортом будут заниматься более половины жителей Югры
Более 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникам
Жителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест»
Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам всего за сутки
В Югре комиссии начали проверку школ к учебному году
Вартовчанин подговорил подростка украсть для него пива
На время этапа Кубка Мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске перекроют дороги
Сбербанк начал работать с новой валютой - китайскими юанями
Кондинские полицейские вывели из леса старушку с грибами
Летний кинозал посетили около двухсот сургутян
Жительнице Когалыма грозит три года тюрьмы за «приют» мигрантов
В микрорайоне № 39 Сургута идет подготовка к строительству новой школы
В минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека