2019-08-09T11:38:09+03:00
Происшествия

В Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля

Мужчина был в гостях во время преступления
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске безработный обокрал доверчивого приятеля. Фото с сайта pixabay.com
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Украденный телефон злоумышленник сдал в ломбард, перед этим, сняв деньги с карты потерпевшего с помощью мобильного банка. Преступление было раскрыто по горячим следам.

Накануне в полицию Нижневартовска обратился 30-летний местный житель. Мужчина пояснил, что у него при невыясненных обстоятельствах пропал мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что в день происшествия у потерпевшего в гостях был его давний знакомый. Злоумышленник воспользовался тем, что его приятель ненадолго отлучился, похитил телефон, оставленный без присмотра, и скрылся.

Оперативники установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный вартовчанин. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что чужой телефон он сдал в ломбард, а также воспользовавшись мобильным банком потерпевшего, перевел с его карты на свою более шести тысяч рублей. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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