СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-09T11:27:14+03:00

Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки. Фото с сайта pixabay.com

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Ежедневно «Центроспас-Югория» регистрирует случаи пропажи людей в лесу. Югорчане идут за грибами и ягодами и теряются.

Так, в Октябрьском районе поисковая группа выезжала на заброшенный карьер посёлка Сосновый по сообщению, что в лесу потерялся 43-летний мужчина, находится там второй день. Прибыв к месту вызова, при помощи звуковых сигналов, вывели потерявшегося из леса. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

В Кондинском районе двое жителей посёлка Назарово также заблудились в лесу. При помощи звуковых сирен и сотовой связи, 47 и 50-летние потерявшиеся были найдены в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU