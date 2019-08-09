2019-08-09T11:27:14+03:00
Общество

Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки

Пропавших удалось найти живыми
Алена Кульмухаметова
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Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки. Фото с сайта pixabay.comТри человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки. Фото с сайта pixabay.com
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Ежедневно «Центроспас-Югория» регистрирует случаи пропажи людей в лесу. Югорчане идут за грибами и ягодами и теряются.

Так, в Октябрьском районе поисковая группа выезжала на заброшенный карьер посёлка Сосновый по сообщению, что в лесу потерялся 43-летний мужчина, находится там второй день. Прибыв к месту вызова, при помощи звуковых сигналов, вывели потерявшегося из леса. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

В Кондинском районе двое жителей посёлка Назарово также заблудились в лесу. При помощи звуковых сирен и сотовой связи, 47 и 50-летние потерявшиеся были найдены в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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