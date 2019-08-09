Три человека потерялись в лесах Югры в минувшие сутки
Ежедневно «Центроспас-Югория» регистрирует случаи пропажи людей в лесу. Югорчане идут за грибами и ягодами и теряются.
Так, в Октябрьском районе поисковая группа выезжала на заброшенный карьер посёлка Сосновый по сообщению, что в лесу потерялся 43-летний мужчина, находится там второй день. Прибыв к месту вызова, при помощи звуковых сигналов, вывели потерявшегося из леса. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.
В Кондинском районе двое жителей посёлка Назарово также заблудились в лесу. При помощи звуковых сирен и сотовой связи, 47 и 50-летние потерявшиеся были найдены в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.
ИСТОЧНИК KP.RU