2019-08-09T11:00:25+03:00
Происшествия

Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма

Мужчина был неоднократно судим
Алена Кульмухаметова
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Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыТри года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нижневартовский городской суд вынес признал виновным 40-летнего местного жителя в хранении наркотиков.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в январе 2019 года вартовчанин купил синтетическое наркотическое средство массой 0,653 грамма, которое хранил при себе.

Сотрудниками полиции Нижневартовска при проведении оперативно-розыскных мероприятий указанные наркотики были обнаружены и изъяты.

Суд, учитывая данные о том, что злоумышленник неоднократно судим и совершил данное преступление в период испытательного срока, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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