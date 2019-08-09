СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-09T11:00:25+03:00

Три года колонии получил вартовчан за наркотики массой менее грамма. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Нижневартовский городской суд вынес признал виновным 40-летнего местного жителя в хранении наркотиков.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в январе 2019 года вартовчанин купил синтетическое наркотическое средство массой 0,653 грамма, которое хранил при себе.

Сотрудниками полиции Нижневартовска при проведении оперативно-розыскных мероприятий указанные наркотики были обнаружены и изъяты.

Суд, учитывая данные о том, что злоумышленник неоднократно судим и совершил данное преступление в период испытательного срока, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU