Спортом будут заниматься более половины жителей Югры

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-09T10:55:12+03:00

Сегодня это показатель составляет 35-36 процентов

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В Югре на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав нацпроекта «Демография», направлено 132 миллиона рублей.

В числе основных задач проекта «Спорт – норма жизни» – увеличение доли югорчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55 процентов.

- Сегодня это показатель составляет 35-36 процентов, – сообщил Сергей директор окружного департамента физической культуры и спорта Артамонов. – Для достижения целевого показателя, акцент в Югре будет поставлен на развитие массового спорта, всех категорий населения к занятиям физической культурой и спортом, не забывая и о развитии спорта высших достижений, подготовке спортивного резерва.

Так, только на развитие хоккея в автономном округе до конца года направлено свыше 64 миллионов рублей. Это позволит оснастить муниципалитеты новыми хоккейными бортами, холодильным оборудованием, ледозаливочными машинами. Обновление ждет хоккейные базы Сургута, Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Советского района и других.

Сергей Артамонов напомнил, что в 2021 году в Когалыме будет открыт региональный центр спортивной подготовки по зимним видам спорта.

Помимо этого, в 2019 году в автономном округе направлены средства на приобретение спортивных площадок, в том числе 22 площадок для организации тестирования и сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Исполняющий обязанности руководителя регионального центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» Геннадий Коротков констатировал, что в системе «ГТО» зарегистрированы уже более 155 тысяч югорчан. 94 тысячи из них приступили к выполнению нормативов. Только за первое полугодие золотые, серебряные и бронзовые значки получили 10799 человек.

Напомним, что в Ханты-Мансийском автономном округе реализуется уникальный для России проект, предусматривающий сдачу нормативов комплекса «ГТО» в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний.

ИСТОЧНИК KP.RU