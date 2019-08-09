2019-08-09T10:48:25+03:00
Общество

Более 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникам

В дело вмешались судебные приставы
Алена Кульмухаметова
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Более 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникамБолее 30 миллионов рублей не выплачивала строительная фирма из Нижневартовска своим сотрудникамФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске благодаря работе судебных приставов 118 сотрудников строительной фирмы получили свою заработную плату.

Как сообщает УФССП по ХМАО-Югре, с ОАО «Мостоотряд-69» задолжало своим сотрудникам заработную плату на сумму свыше 30 миллионов рублей. Предприятие, занимающееся строительством набережных, грузовых и пассажирских причалов «забыло» о выплатах с августа 2018 года.

Судебный пристав наложил арест на счета фирмы, в связи с чем удалось взыскать свыше 23 миллионов рублей.Другие исполнительные производства будут окончены в ближайшее время после поступления денег на счета взыскателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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