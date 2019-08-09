2019-08-09T10:32:41+03:00
Общество

Жителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест»

Дымком будет тянут с утра
Алена Кульмухаметова
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Жителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест». Фото с сайта администрации города НижневартовскЖителей Нижневартовска приглашают на «Барбекю Фест». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Разнообразные блюда из мяса, рыбы и овощей, приготовленные на углях будут приманивать жителей и гостей Нижневартовска.

Как сообщает администрация города, «Барбекю Фест» состоится 10 августа на территории Комсомольского озера с 11 часов до 18 часов 30 минут. Кроме того, всех пришедших будет ждать развлекательная программа и мастер-классы.

Напомним, в этот же день на территории Комсомольского озера будут проходить праздничные и спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Для всех гостей праздника подготовлены веселые эстафеты, соревнования по пляжному волейболу, нардам, интерактивные фитнес-площадки, презентация технических видов спорта, пляжного самбо и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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