СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-09T10:02:14+03:00

Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам всего за сутки. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Урая, Югорска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нягани и Нижневартовского района перевели мошенникам более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего югорчане попадались в ловушки мошенников на сайте бесплатных объявлений и в интернет-магазинах.

Так, 50-летняя жительница Нижневартовска лишилась 37 тысяч рублей, желая сдать в аренду жилую площадь.

В окружной столице 23-летний местный житель хотел купить автозапчасти через социальную сеть «Вконтакте» стоимостью 45 тысяч рублей, но стал жертвой мошенников.

Кроме того, югорчане продолжают верить неизвестным, которые звонят и представляются сотрудниками банков. За эти сутки чаще всего злоумышленники предлагали одобрить кредит.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU