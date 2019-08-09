Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам всего за сутки
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Урая, Югорска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нягани и Нижневартовского района перевели мошенникам более 500 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего югорчане попадались в ловушки мошенников на сайте бесплатных объявлений и в интернет-магазинах.
Так, 50-летняя жительница Нижневартовска лишилась 37 тысяч рублей, желая сдать в аренду жилую площадь.
В окружной столице 23-летний местный житель хотел купить автозапчасти через социальную сеть «Вконтакте» стоимостью 45 тысяч рублей, но стал жертвой мошенников.
Кроме того, югорчане продолжают верить неизвестным, которые звонят и представляются сотрудниками банков. За эти сутки чаще всего злоумышленники предлагали одобрить кредит.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU