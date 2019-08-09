СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-09T08:53:11+03:00

Кондинские полицейские вывели из леса старушку с грибами. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне днём в дежурную часть полиции Кондинского района поступил телефонный звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее подруга заблудилась в лесу.

Женщина пояснила полицейским, что они вместе со своим сыном и 80-летней подругой поехали на машине в лес. Там они собирали грибы, в какой-то момент грибники разошлись в разные стороны и потеряли друг друга из вида. К обозначенному месту их напарница не вернулась, самостоятельно её найти не удалось.

На поиски заблудившейся пожилой женщины выдвинулся личный состав полиции, а также волонтеры и дружинники. Добровольцы совместно с полицейскими проходили лес. Сотрудники ГИБДД при передвижении автомобиля периодически издавали сигналы, которые и услышала потерявшаяся пенсионерка. Ориентируясь на эти звуки, женщина вышла на трассу. Один из водителей довез пропавшую до ближайшего наряда ДПС.

Добавим, что спасатели ежедневно фиксируют пропажу в лесу югорчан. Так, 6 августа поисковая группа "Центроспас-Югории" выезжала на 10 км автодороги Нягань -Уньюган, где в лесу потерялся мужчина с ребенком. Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи световых и звуковых сигналов, вывели пострадавших из леса до автомобиля. 59-летний мужчина 6-летняя девочка обнаружены в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU