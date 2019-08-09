Летний кинозал посетили около двухсот сургутян

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-09T08:37:03+03:00

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В летнем кинозале Сургута состоялся первый киносеанс на открытом воздухе. В субботу, 3 августа на большом уличном светодиодном экране социального кинозала «Галерея кино» показали одну из программ Фестиваля уличного кино.

По информации департамента культуры ХМАО-Югры, фестиваль проходит уже шестой год подряд, охватив более 1000 городов России, Сургут впервые стал площадкой для подобного мероприятия.

Более 180 жителей и гостей Сургута, разместившись на креслах, мягких пуфах и даже на лужайке, смогли увидеть конкурсную программу Фестиваля и проголосовать за понравившийся фильм светом фонарика. Гости познакомились с творчеством пока еще не известных, но талантливых российских режиссеров. Участие в Фестивале в качестве зрителя – это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. На сегодняшний день Фестиваль уличного кино - это самый масштабный смотр короткометражного кино в мире.

Напомним, Летний кинозал продолжит работать по адресу: Набережный проспект 7, на территории социального кинозала «Галерея кино». С 7 по 17 августа 2019 года каждый день (кроме воскресенья и понедельника) кинозал «Галерея кино» приглашает на просмотр внеконкурсной программы Фестиваля уличного кино на летнюю киноплощадку. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU