Жительнице Когалыма грозит три года тюрьмы за «приют» мигрантов
Три года колонии могут присудить жительнице Когалыма за фиктивную прописку в собственной квартире гостей из солнечной Азии.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, когалымчанка обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Известно, что женщина с апреля по май 2019 года за вознаграждение прописала в своей квартире четверо граждан Республики Таджикистан. Фактически мигранты в квартире злоумышленницы никогда не проживали.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU