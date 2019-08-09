СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-09T08:29:15+03:00

Жительнице Когалыма грозит три года тюрьмы за «приют» мигрантов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Три года колонии могут присудить жительнице Когалыма за фиктивную прописку в собственной квартире гостей из солнечной Азии.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, когалымчанка обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Известно, что женщина с апреля по май 2019 года за вознаграждение прописала в своей квартире четверо граждан Республики Таджикистан. Фактически мигранты в квартире злоумышленницы никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU