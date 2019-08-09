В микрорайоне № 39 Сургута идет подготовка к строительству новой школы

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-09T07:53:24+03:00

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Движение грузового транспорта, который направляется на строительную площадку будущей школы, вызвало неудобства и нарекания жителей. По поручению главы Сургута Вадима Шувалова доставка стройматериалов и техники к площадке теперь организована по альтернативному маршруту без заезда на придомовую территорию.

По информации администрации города Сургут, школа на 550 мест возводится в микрорайоне № 39. Разработан проект временного альтернативного проезда на период строительства школы для подвоза техники и строительных материалов. Он согласован со строительной компанией и ресурсоснабжающими организациями. Дорога проходит в объезд строящегося жилого комплекса «4 сезона» и не затрагивает придомовую территорию. Земельный участок полностью готов к строительству, которое начнется после завершения проектирования в феврале 2020 года, — рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

Четырехэтажное здание школы будет готово к 2022 году. Общая площадь учреждения составит более 12 тысяч квадратных метров. Это будет второй блок школы № 9 для учеников начальных классов.

ИСТОЧНИК KP.RU