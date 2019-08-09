СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-09T07:44:38+03:00

В минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали три человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Два человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне в городе Пыть-Ях.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 17:15 на улице Магистральная в городе Пыть-Ях 32-летняя водитель за рулём «Рено» не предоставила право проезда автомобилю «ДЭУ Нексия», под управлением 30-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении, и допустила с ним столкновение. В результате ДТП 34-летний пассажир автомобиля «ДЭУ» и водитель автомобиля «Рено» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU