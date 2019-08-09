СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-09T07:30:10+03:00

Житель Пыть-Яха ночью проник в закусочную за телефоном Фото: Татьяна Коркина

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За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, раскрыто 48, из них: один факт причинения вреда здоровью, три факта мошенничеств экономической направленности, 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 13 краж, в том числе одна квартирная.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, ночью в Пыть-Яхе 31-летний мужчина проник через открытую форточку в закусочную, расположенную на территории центрального рынка, откуда похитил сотовый телефон. Ущерб, причиненный заявителю, составил порядка 7500 рублей.

В Берёзовском районе 24-летний местный житель на протяжении полугода похищал дрова с дворовой территории, расположенной в посёлке Саранпауль. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей. Ведется следствие.

В Советском районе ранее судимый 45-летний мужчина похитил велосипед, припаркованный в лесу в районе локомотивного депо. Подозреваемый задержан. Похищенное изъято.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: три кражи, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU