Житель Пыть-Яха ночью проник в закусочную за телефоном
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, раскрыто 48, из них: один факт причинения вреда здоровью, три факта мошенничеств экономической направленности, 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 13 краж, в том числе одна квартирная.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, ночью в Пыть-Яхе 31-летний мужчина проник через открытую форточку в закусочную, расположенную на территории центрального рынка, откуда похитил сотовый телефон. Ущерб, причиненный заявителю, составил порядка 7500 рублей.
В Берёзовском районе 24-летний местный житель на протяжении полугода похищал дрова с дворовой территории, расположенной в посёлке Саранпауль. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей. Ведется следствие.
В Советском районе ранее судимый 45-летний мужчина похитил велосипед, припаркованный в лесу в районе локомотивного депо. Подозреваемый задержан. Похищенное изъято.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: три кражи, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU